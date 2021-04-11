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Баскетбол: лидер баскетбольной Суперлиги одержал 25-ю победу

Киев  •  УНН

 • 15015 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. БК “Одесса” принимал “Киев-Баскет” в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Матч получился невероятно напряженным, ярким подтверждением чему стала цифра 25 — именно столько раз менялся лидер, и 13 раз счет был ничейным.

“Одесса” допустила 15 потерь при 9 у соперника, проиграла подбора и, что самое главное, проиграла концовку, в которой ключевым стал точный трехочковый Мишулы с фолом. После этого киевляне позволили сопернику лишь немного сократить отставание, но победный счет не отпустили.

Лидер чемпионата четвертый раз в сезоне обыграл “Одессу” (74:70) и продолжает лидировать в турнирной таблице с 25 победами в 30 матчах.

Заметим, что гости приехали в Одессу без Майкла Джейкобсона, до сих пор не вернулся в лагерь столичного клуба, хозяева площадки не могли рассчитывать сразу на трех ключевых игроков — Кондракова, Монди и Бриджман.

Дополнение

“Киев-Баскет” 14 января в центральном матче на следующей неделе сыграет против “Днепра”, который занимает вторую строчку первенства, а “Одесса” 15 января в столице будет противостоять “Будивельник”.

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