Баскетбол: лідер баскетбольної Суперліги здобув 25-ту перемогу

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. БК “Одеса” приймав “Київ-Баскет” у домашньому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Деталі

Матч вийшов неймовірно напруженим, яскравим підтвердженням чому стала цифра 25 — саме стільки разів змінювався лідер, та 13 разів рахунок був нічийним.

“Одеса” припустилася 15 втрат при 9 у суперника, програла підбирання та, що найголовніше, програла кінцівку, в якій ключовим став влучний триочковий Мішули з фолом. Після цього кияни дозволили супернику лише трохи скоротити відставання, але переможний рахунок не відпустили.

Лідер чемпіонату вчетверте в сезоні переміг “Одесу” (74:70) і продовжує лідирувати в турнірній таблиці з 25 перемогами у 30 матчах.

Зауважимо, що гості приїхали в Одесу без Майкла Джейкобсона, який досі не повернувся до табору столичного клуба, господарі майданчику не могли розраховувати відразу на трьох ключових гравців — Кондракова, Монді та Бріджмана.

Доповнення

“Київ-Баскет” 14 січня в центральному матчі наступного тижня зіграє проти “Дніпра”, який займає другий рядок першості, а “Одеса” 15 січня в столиці протистоятиме “Будівельнику”.

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