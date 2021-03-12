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Баскетбол: “Будивельник” обыграл “Тернополь” и завоевал третью подряд победу в Суперлиге

Баскетбол: “Будивельник” обыграл “Тернополь” и завоевал третью подряд победу в Суперлиге

Киев  •  УНН

 • 13940 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. БК “Тернополь” проиграл дома “Будивельнику” в поединке регулярного чемпионата Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Лишь под конец встречи киевляне вырвались вперед и не позволили тернопольцам спастись, несмотря на отчаянные попытки, праздновав победу с 5-очковым разницей — 82:77.

У победителей дабл-дабл оформили Дэвенпорт — 22 очка и 13 пд, и Джонсон — 16 + 12 ю. За “Тернополь” 19 баллов набрал Агафонов.

Поэтому “Будивельник” завоевал первую победу в сезоне против “Тернополя” в третьем очном поединке. Также столичная команда завоевала третью подряд победу в украинском первенстве.

дополнение

“Тернополь” следующий матч играет 19 марта дома против “Химика”. “Будивельник” сыграет 14 марта выездной поединок против “Киев-Баскет”.

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