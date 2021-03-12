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Баскетбол: “Будівельник” обіграв “Тернопіль” і завоював третю поспіль перемогу в Суперлізі

Київ • УНН

 • 13943 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. БК “Тернопіль” програв вдома “Будівельнику” в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

Лише під кінець зустрічі кияни вирвалися вперед і не дозволили тернопільцям врятуватися, попри відчайдушні спроби, святкуючи звитягу із 5-очковою різницею — 82:77.

У переможців дабл-дабли оформили Девенпорт — 22 очки і 13 пд, та Джонсон — 16 + 12 пд. За “Тернопіль” 19 балів набрав Агафонов.

Відтак “Будівельник” виборов першу перемогу в сезоні проти “Тернополя” в третьому очному поєдинку. Також столична команда виборола третю поспіль звитягу в українській першості.

Доповнення

“Тернопіль” наступний матч грає 19 березня вдома проти “Хіміка”. “Будівельник” зіграє 14 березня виїзний поєдинок проти “Київ-Баскета”.

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