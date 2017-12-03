"Барселона" в третий раз в сезоне потеряла очки в Примере

Ошибка с созданием искусственного офсайда привела к пропущенному каталонцами гола на 20-й минуте от Аспаса. Не прошло минуты, как “сине-гранатовые” установили паритет — комбинацию партнеров завершил Месси. Аргентинец впоследствии имел шанс вывести партнеров вперед, но на пути встала штанга.

В середине следующего отрезка Луис Супрес замкнул прострел Хорхе Альбы, однако уругвайский 21-летний нападающий Гомес подарил гостям ничейный результат — 2: 2.

Заметим, что “Барселона” во второй раз подряд сыграла вничью, однако с 36 очками удерживается на вершине чемпионата. “Сельта” из 14 пунктов на 8-й строчке.

Добавим также, в другом противостоянии мадридского “Атлетико” минимально вышла “Реал Сосьедад” — 2: 1.