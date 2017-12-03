"Барселона" втретє в сезоні втратила очки в Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. “Барселона” під керівництвом Ернесто Вальверде не зуміла на “Камп Ноу” переграти “Сельту” в зустрічі 14-го туру іспанської Прімери, передає кореспондент УНН.
Помилка зі створенням штучного офсайду призвела до пропущеного каталонцями голу на 20-й хвилині від Яго Аспаса. Не пройшло хвилини, як “синьо-гранатові” встановили паритет — комбінацію партнерів завершив Мессі. Аргентинець згодом мав шанс вивести партнерів вперед, але на заваді постала стійка воріт.
В середині наступного відрізку Луїс Супрес замкнув простріл Хорхе Альби, проте уругвайський 21-річний нападник Гомес подарував гостям нічийний результат — 2:2.
Зауважимо, що “Барселона” вдруге поспіль зіграла внічию, однак з 36 очками втримується на вершині чемпіонату. “Сельта” із 14 пунктами на 8-му рядку.
Додамо також, в іншому протистоянні мадридське “Атлетіко” мінімально подолало “Реал Сосьєдад” — 2:1.