"Барселона" впервые в истории стала триумфатором женской Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В финале женской Лиги чемпионов УЕФА в Гетеборге ФК "Барселона" разгромил женский коллектив лондонского "Челси", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Что известно
Результат матча - 4:0. Мячи забивали Мелани Лойпольц ("Челси", автогол, 1-я минута), Алексия Путельяс (14, с пенальти), Айтана Бонмати (21), Каролин Грэм-Хансен (36).
Детали
Таким образом, "Барселона" одержала наиболее крупную победу в финале с момента появления на свет Лиги чемпионов в сезоне 2009/10.
Семь футболисток "Барселоны", которые вышли на поле с первых минут, были в основном составе команды и в финале 2019 против "Лиона".
Стоит отметить, что "Барселона" - первый клуб, который выиграл и мужскую, и женскую Лигу чемпионов.
Дополнение
В 24 последних матчах Лиги чемпионов "Барселона" лишь однажды ушла с поля без забитого мяча.