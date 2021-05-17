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"Барселона" впервые в истории стала триумфатором женской Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 18830 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В финале женской Лиги чемпионов УЕФА в Гетеборге ФК "Барселона" разгромил женский коллектив лондонского "Челси", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Барселона" впервые в истории стала триумфатором женской Лиги чемпионов

Что известно

Результат матча - 4:0. Мячи забивали Мелани Лойпольц ("Челси", автогол, 1-я минута), Алексия Путельяс (14, с пенальти), Айтана Бонмати (21), Каролин Грэм-Хансен (36).

Детали

Таким образом, "Барселона" одержала наиболее крупную победу в финале с момента появления на свет Лиги чемпионов в сезоне 2009/10.

Семь футболисток "Барселоны", которые вышли на поле с первых минут, были в основном составе команды и в финале 2019 против "Лиона".

Стоит отметить, что "Барселона" - первый клуб, который выиграл и мужскую, и женскую Лигу чемпионов.

Дополнение

В 24 последних матчах Лиги чемпионов "Барселона" лишь однажды ушла с поля без забитого мяча.

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