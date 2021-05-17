"Барселона" вперше в історії стала тріумфатором жіночої Ліги чемпіонів

Що відомо

Результат матчу – 4:0. М'ячі забивали Мелані Лойпольц ("Челсі", автогол, 1-а хвилина), Алексія Путельяс (14, з пенальті), Айтана Бонматі (21), Каролін Грем-Гансен (36).

Деталі

Таким чином, "Барселона" здобула найбільш розгромну перемогу у фіналі з моменту появи на світ Ліги чемпіонів в сезоні 2009/10.

Сім футболісток "Барселони", які вийшли на поле з перших хвилин, були в основному складі команди і в фіналі 2019 року проти "Ліона".

Варто відзначити, що "Барселона" - перший клуб, який виграв і чоловічу, і жіночу Лігу чемпіонів.

Доповнення

У 24 останніх матчах Ліги чемпіонів "Барселона" лише одного разу пішла з поля без забитого м'яча.