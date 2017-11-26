Барселона вырвала ничью в Валенсии в центральном матче тура Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В поединке 13-го тура испанской Примеры встретились лидеры чемпионата - "Валенсия" на "Месталье" принимала каталонскую "Барселону", передает корреспондент УНН.
В первой 45-минутке Паулинью проверил голкипера хозяев Нету, пробив под перекладину с дальнего расстояния - вратарь оказался на месте. Удар из пределов штрафной в исполнении Месси пришелся в руки голкиперу, но мяч был выпущен. Только в прыжке Нету выбил его с линии ворот.
Однако первыми отличиться удалось "летучим летучим мышам". Прострел низом в исполнении защитника Хосе Луиса Гайя завершился голом Родриго. Гости отыгрались лишь на 82 минуте. Точный пас Месси за спины защитников выловил и в одно касание переправил в сетку ворот Хорхе Альба - 1: 1.
Отметим, что в двух других поединках были зафиксированы ничьи 2: 2, а именно в противостояниях "Депоритво" - "Атлетик" и "Реал Сосьедад" - "Лас-Пальмас". Зато "Севилья" в гостях осилила "Вильярреал" 3: 2.
Заметим, что в турнирной таблице "Барселона" с 35 очками на первой строчке и опережает "Валенсию" на 4 балла.