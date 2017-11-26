Барселона вирвала нічию у Валенсії в центральному матчі туру Прімери

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У поєдинку 13-го туру іспанської Прімери зустрілися лідери чемпіонату – "Валенсія" на "Местальї" приймала каталонську "Барселону", передає кореспондент УНН.

У першій 45-хвилинці Паулінью перевірив кіпера господарів Нету, пробивши під поперечину з дальньої відстані – воротар опинився на місці. Удар з меж штрафної у виконанні Мессі прийшовся в руки голкіперу, але м'яч був випущений. Тільки у стрибку Нету вибив його з лінії воріт.

Проте першими відзначитися вдалося "летучим кажанам". Простріл низом у виконанні захисника Хосе-Луїса Гайя завершився голом Родріго. Гості відігралися лише на 82 хвилині. Точний пас Мессі за спини оборонців виловив та в один дотик переправив у сітку воріт Хорхе Альба - 1:1.

Відзначимо, що в двох інших поєдинках були зафіксовані нічиї 2:2, а саме у протистояннях "Депорітво" – "Атлетік" та "Реал Сосьєдад" – "Лас-Пальмас". Натомість "Севілья" в гостях подужала "Вільяреал" 3:2.

Зауважимо, що в турнірній таблиці "Барселона" з 35 очками на першому рядку та випереджає "Валенсію" на 4 бали.

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