"Барселона" выиграла пятый подряд поединок в испанской Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Каталонская “Барселона” на родной арене “Камп Ноу” отличилась разгромной победой в 36-м туре испанской Примеры над “Вильярреалом”, сообщает корреспондент УНН.
В середине первой половины после удара Лионеля Месси мяч оказался в ногах Неймара и бразилец отправил его в цель — 1: 0.
Впоследствии защитники “сине-гранатовых” ошиблись при создании искусственного офсайда. Сольдадо передачей вывел на свидание с Тер Штеген африканского нападающего Бакамбу — 1: 1. Однако, на перерыв подопечные Луиса Энрике возобновили преимущество в один мяч — гол в активе Л.Месси.
Во втором тайме благодаря индивидуальному мастерству гол забил Луис Суарес, а увеличил преимущество каталонцев Л.Месси, который оформил дубль ударом с пенальти — 4: 1.
Отметим, что “Барселона” набрала 84 очка и на 3 балла оторвалась от “Реала”, который сыграет свой матч 36 тура против “Гранады” украинца Артема Кравца.
Добавим также, “Вильярреал” занимает 5-ю строчку опережая всего на один пункт “Атлетик” из Бильбао и “Реал Сосьедад”.