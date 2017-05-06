"Барселона" виграла п'ятий підряд поєдинок в іспанській Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Каталонська “Барселона” на рідній арені “Камп Ноу” відзначилася розгромною перемогою у 36-му турі іспанської Прімери над “Вільяреалом”, повідомляє кореспондент УНН.
В середині першої половини після удару Ліонеля Мессі м’яч опинився в ногах Неймара і бразилець відправив його у ціль — 1:0.
Згодом оборонці “синьо-гранатових” помилися при створенні штучного офсайду. Роберто Сольдадо передачею вивів на побачення із Тер Штегеном африканського нападника Седріка Бакамбу — 1:1. Однак, на перерву підопічні Луїса Енріке поновили перевагу в один м’яч — гол в активі Л.Мессі.
У другому таймі завдяки індивідуальній майстерності гол забив Луїс Суарес, а збільшив перевагу каталонців Л.Мессі, котрий оформив дубль ударом з пенальті — 4:1.
Відзначимо, що “Барселона” набрала 84 очки і на 3 бали відірвалася від “Реала”, який зіграє свій матч 36 туру проти “Гранади” українця Артема Кравця.
Додамо також, “Вільяреал” посідає 5-тий рядок випереджаючи всього на один пункт “Атлетік” з Більбао і “Реал Сосьєдад”.