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"Барселона" разгромила "Атлетик" и выиграла Кубок Испании

"Барселона" разгромила "Атлетик" и выиграла Кубок Испании

Киев  •  УНН

 • 17042 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Футбольный клуб "Барселона" одержал разгромную победу над командой "Атлетик Бильбао" в финальном матче Кубка Испании. Встреча состоялась на стадионе "Де Ла-Картуха" в городе Севилья и завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Кто забивал

Голами в матче отличились французский нападающий Гризманн (шестидесятые), голландский хавбек Фрэнки де Йонг (63-я) и аргентинский форвард Лионель Месси (шестьдесят восьмой, семьдесят второй), который оформил дубль.

Детали

Каталонская команда в каждом раунде Кубка Короля сталкивалась с большим сопротивлением со стороны соперников. В рамках 1/16 финала “Барселона” в овертайме переиграла команду “Корнелья” из низшей лиги со счетом 2:0. В 1/8 каталонцы одолели “Райо Вальекано” (2:1), после чего смогла в четвертьфинале в экстра-таймах обыграли “Гранаду” (5:3). На стадии 1/2 “сине-гранатовым” оказались сильнее “Севильи” по сумме двух встреч. После поражения в первом матче (0:2), каталонцы отыгрались на своем поле и обыграли соперника в овертайме.

Что предшествовало

“Атлетико” на предыдущих стадиях турнира удалось обыграть четырех оппонентов. В рамках 1/16 и 1/8 баскский команда смогла пройти “Ибицу” и “Алькояно” с одинаковым счетом 2:1. В четвертьфинале турнира клуб из Бильбао сломил сопротивление “Бетиса”, одержав победу в серии пенальти (1:1, 4:1 по пенальти). В полуфинале “Атлетик” по сумме двух встреч прошел “Леванте” с общим счетом 3:2. В начале месяца “Атлетик” уже провел перенесен финал Кубка Испании прошлого сезона, в рамках которого уступил “Реал Сосьедад” со счетом 0:1. Таким образом баскам не удалось реализовать второй шанс завоевать трофей.

В этом году команды уже встречались между собой в рамках Суперкубка страны. В середине января команда из Бильбао оказалась сильнее каталонского клуба со счетом 3:2. В том же месяце “Барселона” дважды обыграла “Атлетик” в чемпионате Испании (2:1 дома и 3:2 на выезде).

Каталонский клуб является рекордсменом по общему количеству выигранных трофеев в Кубке страны — с учетом победы над “Атлетико” команда в 31-й раз стала победителем соревнований. К этому розыгрыша “Барселона” выиграла турнир в 2018 году. Команда из Бильбао брала трофей 24 раза, в последний раз — в розыгрыше 1983/84. Тогда в финале удалось обыграть как раз “Барселону”, встреча завершилась минимальной победой команды из Бильбао со счетом 1:0.

Контекст

Голландский специалист Рональд Куман возглавляет “Барселону” с середины августа прошлого года. Таким образом каталонская команда выиграла первый титул в руководста 58-летнего тренера. Для Кумана этот трофей стал уже вторым в рамка Кубка Испании — в 2008 году он становился победителем турнира с командой “Валенсия”.

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