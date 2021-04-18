"Барселона" розгромила "Атлетик" і виграла Кубок Іспанії

Хто забивав

Голами у матчі відзначилися французький нападник Антуан Грізманн (60-а), голландський хавбек Френкі де Йонг (63-та) і аргентинський форвард Ліонель Мессі (68-а, 72-а), який оформив дубль.

Деталі

Каталонська команда в кожному раунді Кубка Короля стикалася з великим опором з боку суперників. В рамках 1/16 фіналу “Барселона” в овертаймі переграла команду “Корнелья” з нижчої ліги з рахунком 2:0. В 1/8 каталонці здолали “Райо Вальєкано” (2:1), після чого змогла в чвертьфіналі в екстра-таймах обіграли “Гранаду” (5:3). На стадії 1/2 “синьо-гранатовим” виявилися сильнішими за “Севільї” за сумою двох зустрічей. Після поразки в першому матчі (0:2), каталонці відігралися на своєму полі і обіграли суперника в овертаймі.

Що передувало

“Атлетіко” на попередніх стадіях турніру вдалося обіграти чотирьох опонентів. В рамках 1/16 і 1/8 баскська команда змогла пройти “Ібіцу” і “Алькояно” з однаковим рахунком 2:1. У чвертьфіналі турніру клуб з Більбао зломив опір “Бетіса”, здобувши перемогу в серії пенальті (1:1, 4:1 по пенальті). У півфіналі “Атлетик” за сумою двох зустрічей пройшов “Леванте” з загальним рахунком 3:2. На початку місяця “Атлетик” вже провів перенесений фінал Кубка Іспанії минулого сезону, в рамках якого поступився “Реал Сосьєдаду” з рахунком 0:1. Таким чином баскам не вдалося реалізувати другий шанс завоювати трофей.

Цього року команди вже зустрічалися між собою в рамках Суперкубка країни. В середині січня команда з Більбао виявилася сильнішою каталонського клубу з рахунком 3:2. У тому ж місяці “Барселона” двічі обіграла “Атлетик” в чемпіонаті Іспанії (2:1 вдома і 3:2 на виїзді).

Каталонський клуб є рекордсменом за загальною кількістю виграних трофеїв в Кубку країни — з урахуванням перемоги над “Атлетіко” команда в 31-й раз стала переможцем змагань. До цього розіграшу “Барселона” виграла турнір в 2018 році. Команда з Більбао брала трофей 24 рази, в останній раз — в розіграші 1983/84. Тоді у фіналі вдалося обіграти якраз “Барселону”, зустріч завершилася мінімальною перемогою команди з Більбао з рахунком 1:0.

Контекст

Голландський фахівець Рональд Куман очолює “Барселону” з середини серпня минулого року. Таким чином каталонська команда виграла перший титул під руководста 58-річного тренера. Для Кумана цей трофей став уже другим в рамка Кубка Іспанії — в 2008 році він ставав переможцем турніру з командою “Валенсія”.