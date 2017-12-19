Банкир: прием платежей в биткоинах - это риск и пиар одновременно

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73942 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88616 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91255 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110040 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101247 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104938 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111917 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117130 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122916 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134470 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Банкир: прием платежей в биткоинах - это риск и пиар одновременно

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине не так много товаров и услуг, за которые потребитель может рассчитаться биткоинами. Об этом в комментарии УНН сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По его словам, криптовалюта — очень рискованный актив, и далеко не каждый бизнес готов сегодня с ним иметь дело.

“Цена на биткоины меняется в пределах 20% в течение дня и это риски”, — сказал он.

Комментируя возможность оплаты биткоинами в одной из украинских сетей АЗК, Фурса отметил, что это свидетельствует о хорошей пиар-активности компании.

“Если АЗС берет на себя такие риски — это хорошо. Я не уверен, что такой вид оплаты будет внедряться массово на всех АЗС. Но наличие такой возможности, безусловно, говорит о пиар-активности компании,” — сказал банкир.

Как сообщал УНН, возможность расчета за топливо и товары на АЗС предлагает компания WOG.

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