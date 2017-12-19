Банкир: прием платежей в биткоинах - это риск и пиар одновременно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине не так много товаров и услуг, за которые потребитель может рассчитаться биткоинами. Об этом в комментарии УНН сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
По его словам, криптовалюта — очень рискованный актив, и далеко не каждый бизнес готов сегодня с ним иметь дело.
“Цена на биткоины меняется в пределах 20% в течение дня и это риски”, — сказал он.
Комментируя возможность оплаты биткоинами в одной из украинских сетей АЗК, Фурса отметил, что это свидетельствует о хорошей пиар-активности компании.
“Если АЗС берет на себя такие риски — это хорошо. Я не уверен, что такой вид оплаты будет внедряться массово на всех АЗС. Но наличие такой возможности, безусловно, говорит о пиар-активности компании,” — сказал банкир.
Как сообщал УНН, возможность расчета за топливо и товары на АЗС предлагает компания WOG.