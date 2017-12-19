Банкір: прийом платежів у біткоінах - це ризик і піар одночасно

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні не так багато товарів і послуг, за які споживач може розрахуватися біткоінами. Про це в коментарі УНН сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

За його словами, криптовалюта - дуже ризикований актив, і далеко не кожен бізнес готовий сьогодні з ним мати справу.

"Ціна на біткоіни змінюється в межах 20% протягом дня і це ризики", - сказав він.

Коментуючи можливість оплати біткоінами в одній з українських мереж АЗК, Фурса зазначив, що це свідчить про хорошу піар-активність компанії.

"Якщо АЗС бере на себе такі ризики - це добре. Я не впевнений, що такий вид оплати буде впроваджуватися масово на всіх АЗС. Але наявність такої можливості, безумовно, говорить про піар-активність компанії, "- сказав банкір.

Як повідомляв УНН, можливість розрахунку за паливо і товари на АЗС пропонує компанія WOG.

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