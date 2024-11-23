Банки по всему миру отказываются обслуживать карты российского "Газпромбанка" после санкций США

Банки в Великобритании, Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланде сокращают взаимодействие с рф после последнего пакета американских санкций, коснувшихся российского "Газпромбанка", пишет УНН со ссылкой на Reuters и росСМИ.

Детали

Британский банк HSBC, крупнейший в стране по размеру активов, прекратил обработку всех платежей из россии и беларуси для клиентов личного банкинга, заявил банк в пятницу. В сообщении, опубликованном на сайте британского банка, говорится, что кредитор "принял решение прекратить обработку платежей" из двух стран и принять альтернативные меры для любой такой транзакции.

РосСМИ сообщают, что турецкие банки перестали обслуживать банковские карты системы UnionPay, выданные российским "Газпромбанком", как и банки ОАЭ.

Банк OTP в Венгрии, как сообщается, также прекратил обслуживать карты UnionPay "Газпромбанка". Как и банки в Таиланде перестали обслуживать выданные "Газпромбанком" карты UnionPay.

Дополнение

В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против российского "Газпромбанка", не позволяя контролируемому государством кредитору обрабатывать любые новые транзакции, связанные с энергетикой, которые затрагивают финансовую систему США.

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