Бандеру и других известных украинцев должны перезахоронить в национальном пантеоне - Вятрович

"Мы считаем, что решение проблемы захоронений выдающихся украинцев в мире, по крайней мере частичное решение этой проблемы, является перезахоронение их в Украине - в Национальном пантеоне", - сказал он.

Отвечая на уточнение о том, идет ли речь, в том числе, о перезахоронении в национальном пантеоне и Степана Бандеры и других известных украинцев, Вятрович сказал: "Да. Очевидно, что речь идет о нескольких шагах решения этой проблемы. Крупнейшие из деятелей украинской истории должны быть перезахоронены в национальном пантеоне. Другие деятели могли бы быть перезахоронены в специальном секторе на Лукьяновском кладбище. Между прочим, уже был перезахоронен Александр Олесь".

Еще часть захоронений, по его словам, должны быть на месте и оставаться под опекой украинского государства и местной украинской общественности.

Напомним, британец Грэм Филлипс, известный как пророссийский пропагандист, вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии.

Немецкая полиция приняла во внимание видеоролик у могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс.

Глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на видео Филлипса у могилы Бандеры.