Бандеру та інших відомих українців мають перепоховати у національному пантеоні - В’ятрович

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що потрібно перепоховати в Українському національному пантеоні, який планується збудувати у країні, найвизначніших українських діячів, в тому числі, лідера ОУН Степана Бандеру. Про це він розповів УНН, коментуючи інцидент за участю російського пропагандиста у Мюнхені Грема Філіпса на могилі Степана Бандери.