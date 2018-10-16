Бандеру та інших відомих українців мають перепоховати у національному пантеоні - В’ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що потрібно перепоховати в Українському національному пантеоні, який планується збудувати у країні, найвизначніших українських діячів, в тому числі, лідера ОУН Степана Бандеру. Про це він розповів УНН, коментуючи інцидент за участю російського пропагандиста у Мюнхені Грема Філіпса на могилі Степана Бандери.
“Ми вважаємо, що вирішення проблеми поховань визначних українців у світі, принаймні часткового вирішення цієї проблеми, є перепоховання їх в Україні — у Національному пантеоні”, — сказав він.
Відповідаючи на уточнення про те, чи йдеться, в тому числі, про перепоховання в національному пантеоні і Степана Бандери й інших відомих українців, В’ятрович сказав: “Так. Очевидно, що мова йде про кілька кроків вирішення цієї проблеми. Найвизначніші з діячів української історії мали б бути перепоховані в національному пантеоні. Інші діячі могли би бути перепоховані у спеціальному секторі на Лук’янівському кладовищі. Між іншим, вже було перепоховано Олександра Олеся”.
Ще частина поховання, за його словами, мали би бути на місці і залишатися під опікою української держави і місцевої української громадськості.
Нагадаємо, британець Грем Філліпс, відомий як проросійський пропагандист, вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині.
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