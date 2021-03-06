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Банда пойдет под суд за поставки психотропов в РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Сумской области будут судить двух участников организованной группы, которые изготавливали в особо крупных размерах наркотики для поставки в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, обвиняемые вместе с сообщниками в арендованном частном доме в Киевской области обустроили лабораторию, где изготавливали опасное психотропное вещество PVР.

"Задокументировано две попытки с помощью частного перевозчика, который ехал по маршруту "Киев-Москва", переместить на территорию Российской Федерации сумки якобы с продуктами питания, в которых 19 июня 2020 года правоохранители обнаружили особо опасное психотропное вещество PVР, общим весом 3,3 кг, а уже 8 июля 2020 года изъяли почти 4 кг подобных психотропных веществ", - сообщает пресс-служба.

Во время обыска 30 августа 2020-го в подпольной нарколаборатории правоохранители изъяли оборудование для изготовления психотропных веществ, 300 гр готового психотропного вещества с PVP, 2 л прекурсоров и около 100 л сырья для изготовления психотропов, в составе которой 6,5 кг PVP.

Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы по статьям ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины.

Добавим

Житель Херсона пытался вывезти через временно оккупированную территорию АР Крым в Российскую Федерацию 20-килограммовую партию наркотиков стоимостью около 5,6 млн грн.

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