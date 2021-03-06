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Банда піде під суд за постачання психотропів до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. На Сумщині судитимуть двох учасників організованої групи, які виготовляли у особливо великих розмірах наркотики для постачання до РФ. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, обвинувачені разом зі спільниками в орендованому приватному будинку в Київській області облаштували лабораторію, де виготовляли небезпечну психотропну речовину PVР.

"Задокументовано дві спроби за допомогою приватного перевізника, який їхав за маршрутом "Київ-Москва", перемістити на територію Російської Федерації сумок нібито з продуктами харчування, в яких 19 червня 2020 року правоохоронці виявили особливо небезпечну психотропну речовину PVР, загальною вагою 3,3 кг, а вже 8 липня 2020 року вилучили майже 4 кг подібних психотропів", - повідомляє пресслужба.

Під час обшуку 30 серпня 2020 року в підпільній нарколабораторії правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення психотропів, 300 гр готової психотропної речовини з PVP, 2 л прекурсорів та близько 100 л сировини для виготовлення психотропів, у складі якої 6,5 кг PVP.

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників організованої групи за статтями ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15/ ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Додамо

Мешканець Херсона намагався вивезти через тимчасово окуповану територію АР Крим до Російської Федерації 20-кілограмову партію наркотиків вартістю близько 5,6 млн грн.

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