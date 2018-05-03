Балаклея: основные очаги пожара на арсеналах локализованы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Основные очаги пожара на технической площадке арсеналов в Балаклее в Харьковской области по состоянию на 19:30 локализованы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Сейчас основные очаги пожара локализованы. На отдельных участках продолжаются работы по тушению. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления", - говорится в сообщении.
Пожарные расчеты Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушение возгорания травы на территории неразминированной технической площадки.
Кроме того, пожарные расчеты усилены дополнительной техникой и личным составом.
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Напомним, на техническую площадку арсеналов в Балаклее в Харьковской области было сделано несколько сбросов воды с самолетов и вертолетов.