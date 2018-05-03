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Балаклія: основні осередки пожежі на арсеналах локалізовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Основні осередки пожежі на технічному майданчику арсеналів у Балаклії у Харківській області станом на 19:30 локалізовано. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

Балаклія: основні осередки пожежі на арсеналах локалізовано

"Наразі основні осередки пожежі локалізовано. На окремих ділянках продовжуються роботи з гасіння. Спостерігається значне зменшення території загоряння та задимлення", – йдеться в повідомленні.

Пожежні розрахунки Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасіння загоряння трави на території нерозмінованого технічного майданчику.

Крім того, пожежні розрахунки посилені додатковою технікою та особовим складом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До місця загоряння у Балаклії направили ще 2 пожежні танки

Нагадаємо, на технічний майданчик арсеналів у Балаклії у Харківській області було зроблено декілька скидів води з літаків і вертольотів. 

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