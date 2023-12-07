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Байден обвинил республиканцев в политическом шантаже на фоне блокирования помощи Украине

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 07:39  •  24724 просмотра

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Президент Байден обвинил республиканцев в Конгрессе в политическом шантаже, поскольку они блокируют законопроект в поддержку Украины, чтобы добиться ужесточения пограничной политики

Президент США Джо Байден отреагировал на ситуацию с голосованием по помощи Украине в Конгрессе США, где республиканцы блокируют прохождение законопроекта, пишет УНН.

Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если они не смогут протолкнуть свою крайнюю партийную пограничную политику. Это политический шантаж в чистом виде. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политического балансирования на грани

- написал Байден в соцсети X.

Напомним

В Сенате США заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи в области безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Байден звинуватив республіканців у політичному шантажі на тлі блокування допомоги Україні
Biden accuses Republicans of political blackmail amid blocking aid to Ukraine
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Байден обвинил республиканцев в политическом шантаже на фоне блокирования помощи Украине

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