Байден обвинил республиканцев в политическом шантаже на фоне блокирования помощи Украине

Президент США Джо Байден отреагировал на ситуацию с голосованием по помощи Украине в Конгрессе США, где республиканцы блокируют прохождение законопроекта, пишет УНН.

Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если они не смогут протолкнуть свою крайнюю партийную пограничную политику. Это политический шантаж в чистом виде. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политического балансирования на грани - написал Байден в соцсети X.

Напомним

В Сенате США заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи в области безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.