Байден обвинил республиканцев в политическом шантаже на фоне блокирования помощи Украине
Киев • УНН
Президент Байден обвинил республиканцев в Конгрессе в политическом шантаже, поскольку они блокируют законопроект в поддержку Украины, чтобы добиться ужесточения пограничной политики
Президент США Джо Байден отреагировал на ситуацию с голосованием по помощи Украине в Конгрессе США, где республиканцы блокируют прохождение законопроекта, пишет УНН.
Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если они не смогут протолкнуть свою крайнюю партийную пограничную политику. Это политический шантаж в чистом виде. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политического балансирования на грани
Напомним
В Сенате США заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи в области безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.
Байден обвинил республиканцев в политическом шантаже на фоне блокирования помощи Украине
Президент Байден обвинил республиканцев в Конгрессе в политическом шантаже, поскольку они блокируют законопроект в поддержку Украины, чтобы добиться ужесточения пограничной политики.
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