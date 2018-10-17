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Многотысячный митинг собрался под Кабмином

Киев  •  УНН

 • 23165 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Многотысячный митинг собрался под Домом правительства, где сегодня проходит заседание Кабинета министров под председательством Премьер-министра Владимира Гройсмана, передает УНН.

Масштабную акцию на 17 октября - в Международный день борьбы с бедностью - в правительственном квартале накануне анонсировали профсоюзы, называя ожидаемое количество участников в размере 20 тысяч.

К акции профсоюза подготовили требования "от имени 5 миллионов членов профсоюзов", которые пообещали передать в правительство и Верховную Раду. В частности, они требуют создания рабочих мест в Украине, установить с 1 января 2019 года прожиточный минимум в 5167 грн, минимальный уровень оплаты труда - не ниже 7700 грн, минимальный размер пенсии в 2840 грн и вернуть долги по зарплате.

Сейчас митингующие находятся под стенами Дома правительства. Некоторые из них пришли с касками и стучали ими по асфальту.

Движение транспорта на улице Михаила Грушевского в районе митинга заблокировано.

Напомним, с утра в центре Киева, где сейчас проходит массовая акция, затруднено движение транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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