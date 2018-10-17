Багатотисячний мітинг зібрався під Кабміном
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Багатотисячний мітинг зібрався під Будинком уряду, де сьогодні триває засідання Кабінету міністрів під головуванням Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передає УНН.
Масштабну акцію на 17 жовтня - у Міжнародний день боротьби з бідністю - в урядовому кварталі напередодні анонсували профспілки, називаючи очікувану кількість учасників обсягом 20 тисяч.
До акції профспілки підготували вимоги "від імені 5 мільйонів спілчан", які пообіцяли передати до уряду і Верховної Ради. Зокрема, вони вимагають створення робочих місць в Україні, встановити з 1 січня 2019 року прожитковий мінімум у 5167 грн, мінімальний рівень оплати праці – не нижче 7700 грн, мінімальний розмір пенсії в 2840 грн і повернути борги із зарплати.
Наразі учасники мітингу перебувають під стінами Будинку уряду. Деякі з них прийшли з касками і стукали ними по асфальту.
Рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського у районі мітингу заблоковано.
Нагадаємо, з ранку у середмісті Києва, де наразі проходить масова акція, ускладнено рух транспорту.