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Багатотисячний мітинг зібрався під Кабміном

Багатотисячний мітинг зібрався під Кабміном

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Багатотисячний мітинг зібрався під Будинком уряду, де сьогодні триває засідання Кабінету міністрів під головуванням Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передає УНН.

Масштабну акцію на 17 жовтня - у Міжнародний день боротьби з бідністю - в урядовому кварталі напередодні анонсували профспілки, називаючи очікувану кількість учасників обсягом 20 тисяч. 

До акції профспілки підготували вимоги "від імені 5 мільйонів спілчан", які пообіцяли передати до уряду і Верховної Ради. Зокрема, вони вимагають створення робочих місць в Україні, встановити з 1 січня 2019 року прожитковий мінімум у 5167 грн, мінімальний рівень оплати праці – не нижче 7700 грн, мінімальний розмір пенсії в 2840 грн і повернути борги із зарплати.

Наразі учасники мітингу перебувають під стінами Будинку уряду. Деякі з них прийшли з касками і стукали ними по асфальту.

Рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського у районі мітингу заблоковано.

Нагадаємо, з ранку у середмісті Києва, де наразі проходить масова акція, ускладнено рух транспорту.

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