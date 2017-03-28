Многоэтажка горела в Киеве

Вчера, 27 марта, в 14:05 к спасателям поступило сообщение о том, что в 11-этажном жилом доме по ул. Виноградном, 1/11, на 7-м этаже в одной из квартир возник пожар.

По прибытию спасателей было установлено, что возгорание возникло на кухне в вытяжке. В 14:50 возгорание было ликвидировано.

Во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину и женщину. Бойцы вывели спасенных на свежий воздух и передали работникам медицинской службы.

Причина возгорания выясняется.

Напомним, что правоохранители открыли дело из-за пожара в запорожском трамвае.