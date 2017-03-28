Багатоповерхівка горіла в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Києві сталась пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Вчора, 27 березня, о 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у 11-поверховому житловому будинку по пров. Виноградному, 1/11, на 7-му поверсі в одній із квартир виникла пожежа.
По прибуттю рятувальників було встановлено, що займання виникло на кухні у витяжці. О 14:50 займання було ліквідовано.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка і жінку. Бійці вивели врятованих на свіже повітря та передали працівникам медичної служби.
Причина займання наразі з’ясовується.
Нагадаємо, що правоохоронці відкрили справу через пожежу в запорізькому трамваї.