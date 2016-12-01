Б.Обаму призвали рассекретить данные о российском вмешательстве в выборы в США

"Мы считаем, что существует дополнительная информация, касающаяся российской власти и выборов в США, которую нужно рассекретить и обнародовать", - говорится в письме.

Как отмечается, письмо подписали сенаторы Рон Вайден, Марк Уорнер, Барбара Микульски и другие.

Напомним, в конгрессе США проголосовали за борьбу с "скрытым влиянием" России.