Б.Обаму призвали рассекретить данные о российском вмешательстве в выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Группа сенаторов-демократов из комитета сената по разведке направила письмо президенту США Бараку Обаме, в котором призвали рассекретить информацию о российском вмешательстве в недавние выборы в Соединенных Штатах, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Мы считаем, что существует дополнительная информация, касающаяся российской власти и выборов в США, которую нужно рассекретить и обнародовать", - говорится в письме.
Как отмечается, письмо подписали сенаторы Рон Вайден, Марк Уорнер, Барбара Микульски и другие.
Напомним, в конгрессе США проголосовали за борьбу с "скрытым влиянием" России.