Б.Обаму закликали розсекретити дані про російське втручання у вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Група сенаторів-демократів з комітету сенату з розвідки направила лист президенту США Бараку Обамі, в якому закликала розсекретити інформацію про російське втручання в недавні вибори в Сполучених Штатах, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
“Ми вважаємо, що існує додаткова інформація, що стосується російської влади і виборів в США, яку слід розсекретити і оприлюднити”, - йдеться в листі.
Як зазначається, лист підписали сенатори Рон Вайден, Марк Ворнер, Барбара Мікульські та інші.
Нагадаємо, у конгресі США проголосували за боротьбу зі "прихованим впливом" Росії.