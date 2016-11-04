Б.Обама встретится с новоизбранным президентом США 9 или 10 ноября

"Президент США Барак Обама может в среду или четверг на следующей неделе встретиться со своим будущим преемником", - говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник в США пройдут выборы, на которых будет избран новый президент. Борьбу за этот пост ведут демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп. Последний Б.Обама не раз публично называл непригодным для выполнения президентских обязанностей, так что личной встрече с ним в случае его победы на выборах трудно себе представить в расписании главы действующей демократической администрации.

Д.Ернест также сказал, что Б.Обама не станет комментировать итоги выборов во вторник вечером в телеэфире, но может сделает письменное заявление для прессы.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в очередной раз заявил, что кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп "по темпераменту не годится" на пост главнокомандующего страны.