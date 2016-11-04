Б.Обама встретится с новоизбранным президентом США 9 или 10 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент США Барак Обама на следующей неделе встретится со своим будущим преемником. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Джош Эрнест, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Президент США Барак Обама может в среду или четверг на следующей неделе встретиться со своим будущим преемником", - говорится в сообщении.
Напомним, что во вторник в США пройдут выборы, на которых будет избран новый президент. Борьбу за этот пост ведут демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп. Последний Б.Обама не раз публично называл непригодным для выполнения президентских обязанностей, так что личной встрече с ним в случае его победы на выборах трудно себе представить в расписании главы действующей демократической администрации.
Д.Ернест также сказал, что Б.Обама не станет комментировать итоги выборов во вторник вечером в телеэфире, но может сделает письменное заявление для прессы.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама в очередной раз заявил, что кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп "по темпераменту не годится" на пост главнокомандующего страны.