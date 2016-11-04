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Б.Обама зустрінеться з новообраним президентом США 9 або 10 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент США Барак Обама наступного тижня зустрінеться зі своїм майбутнім наступником. Про це розповів журналістам його прес-секретар Джош Ернест, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Б.Обама зустрінеться з новообраним президентом США 9 або 10 листопада

“Президент США Барак Обама може в середу або четвер наступного тижня зустрітися зі своїм майбутнім наступником”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок у США відбудуться вибори, на яких буде обраний новий президент. Боротьбу за цю посаду ведуть демократ Хілларі Клінтон і республіканець Дональд Трамп. Останнього Б.Обама не раз публічно називав непридатним для виконання президентських обов’язків, так що особисту зустріч з ним у разі його перемоги на виборах важко собі уявити в розкладі глави діючої демократичної адміністрації.

Д.Ернест також сказав, що Б.Обама не стане коментувати підсумки виборів у вівторок ввечері в телеефірі, але може зробить письмову заяву для преси.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама в черговий раз заявив, що кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп “за темпераментом не годиться” на пост головнокомандуючого країни.

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