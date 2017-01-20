Б.Обама объяснил, почему не смог закрыть тюрьму Гуантанамо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Барак Обама в открытом послании, направленном в палату представителей и сенат, заявил, что политическое противостояние в Конгрессе США помешало ему закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Он также отметил, что благодаря деятельности американской администрации количество заключенных в данной тюрьме значительно сократилось.
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По словам Б.Обамы, если бы закрыть тюрьму было просто, он бы сделал это несколько лет назад.
"Хотя сначала за это выступали обе партии, затем, к сожалению, это стало предметом межпартийной борьбы", - отмечает он.
Глава государства также подчеркнул, что введеный конгрессом запрет на размещение заключенных Гуантанамо на американской территории "не имеет смысла", так как пока никому не удавалось бежать из военной тюрьмы.
На данный момент в тюрьме содержится 41 заключенный. Гуантанамо покинули 196 человек.
Напомним, десять человек, содержавшихся в Гуантанамо, высланы в Оман.