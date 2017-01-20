Б.Обама объяснил, почему не смог закрыть тюрьму Гуантанамо

Он также отметил, что благодаря деятельности американской администрации количество заключенных в данной тюрьме значительно сократилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент США Б.Обама опубликовал прощальное письмо

По словам Б.Обамы, если бы закрыть тюрьму было просто, он бы сделал это несколько лет назад.

"Хотя сначала за это выступали обе партии, затем, к сожалению, это стало предметом межпартийной борьбы", - отмечает он.

Глава государства также подчеркнул, что введеный конгрессом запрет на размещение заключенных Гуантанамо на американской территории "не имеет смысла", так как пока никому не удавалось бежать из военной тюрьмы.

На данный момент в тюрьме содержится 41 заключенный. Гуантанамо покинули 196 человек.

Напомним, десять человек, содержавшихся в Гуантанамо, высланы в Оман.