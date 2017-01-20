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Б.Обама пояснив, чому не зміг закрити в’язницю Гуантанамо

Б.Обама пояснив, чому не зміг закрити в’язницю Гуантанамо

Київ • УНН

 • 9687 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Барак Обама у відкритому посланні, направленому в палату представників і сенат, заявив, що політичне протистояння в Конгресі США завадило йому закрити в’язницю Гуантанамо на Кубі, передає УНН з посиланням на The Independent.

Він також зазначив, що завдяки діяльності американської адміністрації кількість укладених в даній в’язниці значно скоротилося.

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За словами Б.Обами, якби закрити в’язницю було просто, він би зробив це кілька років тому.

“Хоча спочатку за це виступали обидві партії, потім, на жаль, це стало предметом міжпартійної боротьби,” — зазначає він.

Глава держави також підкреслив, що введена конгресом заборона на розміщення в’язнів Гуантанамо на американській території “не має сенсу”, так як поки нікому не вдавалося втекти з військової в’язниці.

На даний момент у в’язниці міститься 41 ув’язнений. Гуантанамо покинули 196 чоловік.

Нагадаємо, десять чоловік, що містилися в Гуантанамо, вислані в Оман.

Табір для військовополонених в Гуантанамо був створеним після терактів у США 11 вересня 2001 року. Там містяться передбачувані мусульманські терористи, щодо яких не ведуться офіційні кримінальні справи. Барак Обама мав намір закрити військову базу ще в 2009 році, відразу вступу на посаду президента. Звільнення в’язнів затягнулося багато в чому через те, що Конгрес США, більшість в якому були республіканці, чинив опір тому, що колишні в’язні залишаться на американській землі.

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