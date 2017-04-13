АЗС группы "Приват" повысили цены на бензины и ДТ - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 13 апреля, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,91 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 28,05, а ДТ - в среднем 23,87 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 24,36 грн за литр, А-95 - 25,26 грн за литр, А-95 + - 26 76 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 22 69 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 23,22 грн за литр, А-95 - 23,74, А-95 + - 24,61 грн за литр и ДТ - 21,67 грн за литр.
Цены на сжиженный газ
На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,78 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,52 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,16 грн на литр.
Как сообщал УНН, по показателям импорта в январе-феврале 2017 в тройку крупнейших импортеров бензина вошли: группа компаний WOG , БНК-Украина и АМИК-Украина.