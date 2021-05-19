Азербайджанская SOCAR в июне начнет поставки дизтоплива "Роснефти" в направлении Украины и Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR в июне начнет поставки дизельного топлива с НПЗ российской “Роснефти” в направлении Украины и Венгрии. Об этом агентству Reuters сообщили три источника в отрасли, передает УНН.
Детали
Сообщается, что речь идет об объеме 100,000-200,000 тонн в месяц.
Как отмечает агентство, “Роснефть” искала агента для облегчения поставок топлива в Украину после того, как швейцарский трейдер Proton Energy, бывший эксклюзивный поставщик дизельного топлива и сжиженного газа в Украину, приостановил поставки российского дизельного топлива в страну в апреле.
Представитель SOCAR сообщил Reuters, что азербайджанская государственная компания подписала сделку с “Роснефтью” о продаже нефтепродуктов в Восточной Европе, Польше, странах Балтии, Украине и других странах.
По словам одного из источников, пока начнутся поставки в Венгрию, Польшу и Украину по трубопроводу, проходящему через Беларусь и по железным дорогам. Другой источник сообщил, что поставка небольших “тестовых” объемов возможна уже в конце этого месяца.
Что было ранее
В марте в СМИ появилась информация о том, что швейцарская торговая компания Proton Energy Group SA прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Компания объяснила причины своего решения действиями украинской власти.
Так, компания вроде бы получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что СБУ настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки ее нефтепродуктов.
В свою очередь в Минэкономики на фоне сложившейся ситуации заявили, что риски дефицита топлива в стране отсутствуют.