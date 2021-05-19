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The Guardian

Фокс Ньюс

Азербайджанська SOCAR в червні почне поставки дизпалива "Роснефти" в напрямку України та Угорщини

Київ • УНН

 • 19131 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Азербайджанська Держнафтокомпанія SOCAR в червні почне поставки дизельного палива з НПЗ російської “Роснефти” в напрямку України та Угорщини. Про це агентству Reuters повідомили три джерела в галузі, передає УНН.

Азербайджанська SOCAR в червні почне поставки дизпалива "Роснефти" в напрямку України та Угорщини

Деталі

Повідомляється, що мова йде про обсяг 100,000-200,000 тонн в місяць.

Як зазначає агентство, “Роснефть” шукала агента для полегшення поставок палива в Україну після того, як швейцарський трейдер Proton Energy, колишній ексклюзивний постачальник дизельного палива і скрапленого газу в Україну, призупинив поставки російського дизельного палива в країну в квітні.

Представник SOCAR повідомив Reuters, що азербайджанська державна компанія підписала угоду з “Роснефтью” про продаж нафтопродуктів в Східній Європі, Польщі, країнах Балтії, Україні та інших країнах.

За словами одного з джерел, поки почнуться поставки в Угорщину, Польщу і Україну по трубопроводу, що проходить через Білорусь і по залізницях. Інше джерело повідомило, що постачання невеликих “тестових” обсягів можливе вже в кінці цього місяця.

Що було раніше

У березні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що швейцарська торгова компанія Proton Energy Group SA припиняє поставки нафтопродуктів в Україну з 1 квітня. Компанія пояснила причини свого рішення діями української влади.

Так, компанія начебто отримала інформацію від одного з членів Нафтогазової асоціації України про те, що СБУ настійно рекомендує учасникам українського паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy і утримуватися від покупки її нафтопродуктів.

У свою чергу в Мінекономіки на фоні ситуації, що склалася заявили, що ризики дефіциту палива в країні відсутні.

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