Мінекономіки про заяву ProtonEnergy: ризиків дефіциту палива немає
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Мінекономіки проведено наради з ключовими асоціаціями нафтогазового комплексу та учасниками ринку у зв’язку із нещодавніми заявами компанії Proton Energy Group щодо призупинення постачання дизельного палива на український ринок. Про це інформує пресслужба Міністерства, передає УНН.
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"Об’єми поставок, які реалізовувались компанією Proton Energy, будуть повністю заміщені з інших альтернативних джерел. Усі імпортери та учасники ринку підтвердили, що в країні є наявність резервів по дизпаливу та можливість швидкої заміни постачальників у випадку необхідності. Ризиків дефіциту палива немає. Стан запасів достатній для забезпечення потреб споживачів та проведення посівної кампанії", - прокоментував Міністр Ігор Петрашко.
Він наголосив, що “уряд здійснює комплексні заходи для боротьби зі спекулятивним ажіотажем, який може бути спричинений у зв’язку з заявами компаній щодо призупинення постачань”, пише пресслужба.
Деталі
Повідомляється, що на нарадах під головуванням Петрашка були присутні представники Асоціації "Нафтогазова асоціація України", Української Асоціації скрапленого газу, АТ Укргазвидобування, мережі АЗС "ОККО", "WOG", "Амик", "Укрнафта", ТД Автотранс-Ойл, БРСМ.
Учасниками було проаналізовано поточну ситуацію щодо забезпечення паливних матеріалів та напрацьовано план для заміщення поставок та збереження цінової стабільності. Зокрема, йшлося про диверсифікацію джерел постачання та логістики для контрольованого забезпечення обсягу поставок дизельного палива та газу.
У Мінекономіки додали, що “наразі цінова ситуація в Україні також знаходиться під впливом об’єктивного зовнішнього фактору – це росту цін на нафту по всьому світу”, та пообіцяли продовжити діалог з ключовими стейкхолдерами нафтогазового ринку для забезпечення обсягу поставок паливних матеріалів та збереження цінової стабільності.
Контекст
У ЗМІ з’явилась інформація про те, що швейцарська торговельна компанія Proton Energy Group S.A. припиняє поставки нафтопродуктів в Україну з 1 квітня. Компанія пояснила причини свого рішення діями української влади.
Так, компанія начебто отримала інформацію від одного з членів Нафтогазовій асоціації України про те, що СБУ настійно рекомендує учасникам українського паливного ринку не співпрацювати з ProtonEnergy і утримуватися від купівлі її нафтопродуктів.
Що було раніше
11 березня стало відомо, що правоохоронці викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС, орієнтовна сума ухилення від сплати податків внаслідок якої становить близько 240 млн грн. Проводилось понад 140 санкціонованих обшуків, у тому числі в офісних приміщеннях та на нафтобазах.
За даними джерел УНН, йдеться про мережу АЗС Glusco.
За інформацією з відкритих джерел, компанія управляє однією з найбільших мереж автозаправних станцій, що належать Proton Energy Group S.A.