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Минэкономики о заявлении ProtonEnergy: рисков дефицита топлива нет

Минэкономики о заявлении ProtonEnergy: рисков дефицита топлива нет

Киев  •  УНН

 • 19004 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Минэкономики проведены совещания с ключевыми ассоциациями нефтегазового комплекса и участниками рынка в связи с недавними заявлениями компании Proton Energy Group о приостановлении поставки дизельного топлива на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства, передает УНН.

Цитата:

"Объемы поставок, которые реализовывались компанией Proton Energy, будут полностью замещены из других альтернативных источников. Все импортеры и участники рынка подтвердили, что в стране есть наличие резервов по дизтопливу и возможность быстрой замены поставщиков в случае необходимости. Рисков дефицита топлива нет. Состояние запасов достаточно для обеспечения потребностей потребителей и проведения посевной кампании", - прокомментировал Министр Игорь Петрашко.

Он отметил, что "правительство осуществляет комплексные меры по борьбе со спекулятивным ажиотажем, который может быть вызван в связи с заявлениями компаний о приостановлении поставок", пишет пресс-служба.

Детали

Сообщается, что на совещаниях под председательством Петрашко присутствовали представители Ассоциации "Нефтегазовая ассоциация Украины", Украинской Ассоциации сжиженного газа, АО Укргаздобыча, сети АЗС "ОККО", "WOG", "Амик", "Укрнафта", ТД Автотранс-Ойл, БРСМ.

Участниками была проанализирована текущая ситуация по обеспечению топливных материалов и наработан план для замещения поставок и сохранения ценовой стабильности. В частности, речь шла о диверсификации источников и логистики для контролируемого обеспечения объема поставок дизельного топлива и газа.

В Минэкономики добавили, что "в настоящее время ценовая ситуация в Украине также находится под влиянием объективного внешнего фактора - это роста цен на нефть по всему миру", и пообещали продолжить диалог с ключевыми стейкхолдерами нефтегазового рынка для обеспечения объема поставок топливных материалов и сохранения ценовой стабильности.

Контекст

В СМИ появилась информация о том, что швейцарская торговая компания Proton Energy Group SA прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Компания объяснила причины своего решения действиями украинской власти.

Так, компания вроде бы получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что СБУ настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с ProtonEnergy и воздерживаться от покупки ее нефтепродуктов.

Что было раньше

11 марта стало известно, что правоохранители разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через сеть АЗС, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов в результате которой составляет около 240 млн грн. Проводилось более 140 санкционированных обысков, в том числе в офисных помещениях и на нефтебазах.

По данным источников УНН, речь идет о сети АЗС Glusco.

По информации из открытых источников, компания управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group SA

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