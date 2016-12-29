Азербайджан сообщил о перехвате армянского беспилотника

"Вечером 29 декабря, в направлении Тертерского района подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана был своевременно обнаружен и специальным способом посажен на землю беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями подразделений Азербайджанской армии", - говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан сообщил о пропавшем без вести военном после столкновения на границе с Арменией.

Как сообщал УНН, минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанских войск на границе.