Азербайджан повідомив про перехоплення вірменського безпілотника

"Увечері 29 грудня, в напрямку Тертерського району підрозділами Збройних Сил Азербайджану був своєчасно виявлений і спеціальним способом посаджений на землю безпілотний літальний апарат (БПЛА), що належить збройним силам Вірменії, який намагався здійснити польоти розвідувального характеру над позиціями підрозділів Азербайджанської армії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Азербайджан повідомив про зниклого безвісти військового після зіткнення на кордоні з Вірменією.

Як повідомляв УНН, міноборони Вірменії повідомило про атаку азербайджанських військ на кордоні.