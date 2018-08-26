"Аякс" разгромил соперника в чемпионате Нидерландов между матчами с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Амстердамский “Аякс” продолжил получения положительных результатов. Команда Нейхьойса в третьем туре нидерландской Высший дивизион Нидерландов по футболу получила уверенную победу над “Эммен”, сообщает корреспондент УНН.
Главными персонажами поединка были все те же лидеры — Хунтелаар, Зиеш и Тадич. Зиеш накрутил нескольких противников и открыл счет в баталии на 9 минуте. Несколько позже марокканец попал в штангу, а на добивании успешно сработал Хунтелаар. Сам ветеран-нападающий отличился еще раз на 59 минуте, пробив кипера гостей ударом головой.
Погром “Эммен” амстердамцы закончили благодаря взятию ворот Тадича и авто гола Гленна Бейла — 5:0.
Напомним, что на предыдущей неделе “Аякс” дома одолел киевское “Динамо” 3:1. Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдет 28-го августа в 22:00 на НСК “Олимпийский”.