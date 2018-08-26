"Аякс" розгромив суперника в чемпіонаті Нідерландів між матчами з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Амстердамський “Аякс” продовжив здобуття позитивних результатів. Команда Нейхьойса в третьому турі нідерландської Ередівізі одержала впевнену звитягу над “Емменом”, повідомляє кореспондент УНН.
Головними персонажами поєдинку були все ті же лідери — Хунтелар, Зіеш та Тадіч. Зіеш накрутив кількох супротивників та відкрив рахунок у баталії на 9 хвилині. Дещо згодом марокканець поцілив у штангу, а на добиванні успішно спрацював Хунтелар. Сам ветеран-нападник відзначився ще раз на 59 хвилині, пробивши кіпера гостей ударом головою.
Погром “Еммена” амстердамці закінчили завдяки взяттю воріт Тадіча та авто голу Гленна Бейла — 5:0.
Нагадаємо, що на попередньому тижні “Аякс” вдома здолав київське “Динамо” 3:1. Матч-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів пройде 28-го серпня о 22:00 на НСК “Олімпійський”.