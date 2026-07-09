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Axios: с "завершением" перемирия с Ираном Трамп переходит к битве за Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

США готовы к длительной эскалации с Ираном из-за контроля над Ормузским проливом. Трамп заявил о завершении 60-дневного перемирия после новых атак.

Axios: с "завершением" перемирия с Ираном Трамп переходит к битве за Ормузский пролив

Белый дом готовится к тому, что может превратиться в многодневный или даже многонедельный обмен ударами с Ираном через Ормузский пролив. Продолжительность и серьезность новой кампании полностью зависят от следующих шагов Тегерана, со ссылкой на американских чиновников сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Война, начавшаяся с целью снижения ракетного потенциала Ирана и уничтожения остатков его ядерной программы, превратилась в бесконечную борьбу за важнейший в мире энергетический узел.

Американский чиновник заявил, что нынешняя эскалация может продлиться день-два, неделю или месяц, в зависимости от того, продолжит ли Иран свои атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

"Мы собираемся немного дать им пощечину, чтобы они поняли, что мы не шутим", - сказал американский чиновник.

Дипломатия на данный момент зашла в тупик, а военное давление снова оказалось в центре стратегии президента Трампа.

В среду Трамп заявил, что 60-дневное прекращение огня, изложенное в меморандуме о взаимопонимании, "завершено" после обмена ударами, спровоцированного иранскими атаками на коммерческие суда.

Затем США начали второй раунд ударов вблизи Ормузского пролива, включая атаки на инфраструктурные цели внутри Ирана впервые за несколько месяцев.

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Иран ответил атаками на американские базы в Кувейте и Бахрейне, настаивая на том, что не откажется от своих претензий на контроль над проливом.

Вскоре после этого Трамп дал понять, что США готовы к деэскалации, сообщив журналистам на Air Force One, что иранские чиновники "позвонили немного раньше" и "хотят заключить сделку".

Трамп: Иран просил о сделке после ударов США, но я не знаю, достойны ли они09.07.26, 06:32 • 3486 просмотров

Непонятно, о каком звонке идет речь, и иранские чиновники не сразу подтвердили какие-либо прямые обращения.

"Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки. Я не знаю, собираются ли они соблюдать сделку, - добавил Трамп. - Честно говоря, они немного безумны".

Главный переговорщик Ирана Мохаммед Багер Галибаф обвинил США в "запугивании и нарушении обещаний" и предупредил, что пролив снова откроется только на условиях Тегерана.

"Если вы нанесете удар, вы получите удар, - написал Галибаф в X. - Ормузский пролив откроется только по "иранским договоренностям", а не по американским угрозам".

Открытие Ормузского пролива и восстановление свободы судоходства для коммерческих судов стало центральной целью администрации Трампа, главным образом для стабилизации мировых энергетических рынков.

Для Ирана сохранение контроля над проливом стало ключевой целью любой сделки о прекращении войны.

Этот вопрос был центральным положением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, и противоречивые толкования положений относительно пролива сейчас приводят к распаду сделки, указывает издание.

Меморандум о взаимопонимании требует от Ирана обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Но вскоре после подписания сделки иранские чиновники обвинили США в нарушении соглашения, направляя суда южным коридором вблизи побережья Омана без одобрения Тегерана.

Американские чиновники говорят, что Белый дом считает, что имеет больше возможностей для эскалации, на фоне того, как сотням нефтяных танкеров удалось покинуть Персидский залив через пролив за последние недели.

Это ослабило беспокойство в администрации, что возобновление столкновения немедленно спровоцирует значительный рост цен на нефть, сообщили чиновники.

Американский чиновник заявил, что нынешняя эскалация связана с разочарованием среди более радикальных элементов в расколотом руководстве Ирана, которые считают, что меморандум о взаимопонимании не принес реальной пользы Тегерану.

Иран потерял свое влияние в Ормузском проливе, поскольку сотни судов прошли южным маршрутом вблизи побережья Омана, сказал чиновник.

Несмотря на отмену санкций США, Иран испытывал трудности с продажей нефти, на фоне того, как финансовые учреждения не одобряли транзакции, а страны неохотно полагались на временные отмены.

Никаких замороженных иранских средств не было высвобождено, поскольку Иран еще не предпринял ядерных мер, предусмотренных соглашением, пишет издание.

Рамочное соглашение, заключенное США между Израилем и Ливаном при посредничестве США, сделало ливанскую часть меморандума о взаимопонимании ненужной, заявил чиновник.

"Часть иранского руководства была недовольна всем этим", – сказал американский чиновник.

"Они начали стрелять, и мы решили, что пришло время дать им отпор. Это процесс. У нас есть терпение. Если мы не чувствуем, что получаем желаемую сделку, мы не собираемся этого делать", - отметил он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что позиция США проста: Ормузский пролив должен оставаться открытым.

"Если они попытаются его закрыть, последует ответ со стороны американских военных", – сказал Вэнс.

"Они могут либо следовать этому, либо получить именно то, что случилось с ними прошлой ночью. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не откроют этот пролив и не перестанут стрелять по кораблям", - указал он.

США возобновили удары по Ирану "для защиты судоходства в Ормузском проливе"08.07.26, 23:59 • 11792 просмотра

Юлия Шрамко

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