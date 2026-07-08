США возобновили удары по Ирану "для защиты судоходства в Ормузском проливе"

Соединенные Штаты возобновили нанесение ударов по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение было принято "по указанию главнокомандующего" с целью "еще больше ослабить способность страны угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".

Соединенные Штаты привлекают Иран к ответственности за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, которые свободно плавают по жизненно важному международному водному пути - говорится в сообщении.

Ранее в CENTCOM рассказали, что более 20 военных кораблей ВМС США патрулируют воды по всему Ближнему Востоку и "продолжают способствовать региональной безопасности и стабильности".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не думает, что война с Ираном начнется заново, несмотря на сомнения относительно устойчивости режима прекращения огня.

Трамп заявил, что новое руководство Ирана "могут свергнуть" в случае возобновления боевых действий