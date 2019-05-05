Авторы "Историй Евы" в Instagram рассказали СМИ детали создания проекта и дискуссии вокруг

“Память о Холокосте за пределами Израиля стирается. И мы захотели сделать что-то разрывное. Нашли дневник Евы и подумали: а что, если бы вместо ручки и бумаги у неё был смартфон”, — вспомнил Кохави в разговоре с The New York Times.

“Истории Евы” — это три недели съёмок в Украине (преимущественно во Львове) и 400 вовлечённых в производство людей. Процессом руководила местная команда. Авторы достали аутентичные грузовики, танки и мотоциклы, а также специальную камеру, которую актриса могла держать как смартфон.

Бизнесмен с дочерью перечитал около 30 дневников, написанных подростками во время войны, пока не наткнулся на записи Евы. Именно в истории Хейман они увидели “что-то очень современное и понятное” человеку сегодня. В итоге Мати и Майя стали не только генеральными продюсерами, но и режиссёрами и сценаристами проекта.

Перед появлением “Историй Евы” создатели провели широкую кампанию как на улицах (например, через билборды), так и в соцсетях. Более того, проект лично поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, о нём рассказал инстаграм-аккаунт Белого дома. О новом профиле написали многие знаменитости, в том числе актриса Галь Гадот (“Чудо-женщина”) и стендап-комик Сара Сильверман.

הצטרפו לסטורי של אווה: https://t.co/5M4oP6g1ta pic.twitter.com/70WtBXcB5t

Как результат — ещё до запуска профиль набрал более 200 тысяч подписчиков. К моменту написания заметки, то есть через четверо суток после запуска, число подписчиков превысило 1,1 миллиона.

По словам Кохави, он вложил в некоммерческий проект “меньше чем пять миллионов долларов” и специально не просил помощи ни у государства, ни у каких-либо учреждений.

Дискуссии в комментариях под публикациями в аккаунте Евы не прекращаются с момента его запуска. Главная претензия критиков связана с тем, что авторы подают ужасы Холокоста недостаточно серьёзно и якобы неуместно используют хэштеги, стикеры и эмодзи. NYT нашла обвинения в “оскорблении интеллекта современных молодых людей”.

Часть комментаторов задалась вопросами о правдоподобности, например, тем, как Ева заряжала смартфон, если делала записи в дневнике ночами в лишённом электричества гетто. “Значение Холокоста снизили до бумеранга в Инстаграме”, — приводит The Washington Post слова одного из пользователей соцсети.

“Мы говорим о проявлении дурного тона. От „Историй Евы“ до съёмки селфи у ворот Освенцима — короткий путь”, — написал преподаватель гражданского права Юваль Мендельсон в колонке для издания Haaretz.