Авторы "Историй Евы" в Instagram рассказали СМИ детали создания проекта и дискуссии вокруг

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 57568 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 85738 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100310 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102355 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125632 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138261 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130190 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130239 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 34715 просмотра
В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

7 марта, 18:32 • 25112 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 31545 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 47262 просмотра
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

22:41 • 23821 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 101167 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 125633 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 150790 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162770 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 221298 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 57568 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 45462 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 67925 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 95816 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 96105 просмотра
Актуальное
Авторы "Историй Евы" в Instagram рассказали СМИ детали создания проекта и дискуссии вокруг

Авторы "Историй Евы" в Instagram рассказали СМИ детали создания проекта и дискуссии вокруг

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. За основу сюжета для "eva.stories" взяли реальные записи из дневника Хейман, найденные ее мамой после Второй мировой войны. Это частная инициатива, главным спонсором проекта стал израильский бизнесмен Мате Кохави с дочерью Майей. Аккаунт запустили ко второму мая - дня национального траура в Израиле, посвященного евреям, погибшим национал-социалистами и их пособниками, передает УНН со ссылкой на ряд мировых СМИ.

“Память о Холокосте за пределами Израиля стирается. И мы захотели сделать что-то разрывное. Нашли дневник Евы и подумали: а что, если бы вместо ручки и бумаги у неё был смартфон”, — вспомнил Кохави в разговоре с The New York Times.

“Истории Евы” — это три недели съёмок в Украине (преимущественно во Львове) и 400 вовлечённых в производство людей. Процессом руководила местная команда. Авторы достали аутентичные грузовики, танки и мотоциклы, а также специальную камеру, которую актриса могла держать как смартфон.

Бизнесмен с дочерью перечитал около 30 дневников, написанных подростками во время войны, пока не наткнулся на записи Евы. Именно в истории Хейман они увидели “что-то очень современное и понятное” человеку сегодня. В итоге Мати и Майя стали не только генеральными продюсерами, но и режиссёрами и сценаристами проекта.

Перед появлением “Историй Евы” создатели провели широкую кампанию как на улицах (например, через билборды), так и в соцсетях. Более того, проект лично поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, о нём рассказал инстаграм-аккаунт Белого дома. О новом профиле написали многие знаменитости, в том числе актриса Галь Гадот (“Чудо-женщина”) и стендап-комик Сара Сильверман.

הצטרפו לסטורי של אווה: https://t.co/5M4oP6g1ta pic.twitter.com/70WtBXcB5t

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 29 апреля 2019

Как результат — ещё до запуска профиль набрал более 200 тысяч подписчиков. К моменту написания заметки, то есть через четверо суток после запуска, число подписчиков превысило 1,1 миллиона.

По словам Кохави, он вложил в некоммерческий проект “меньше чем пять миллионов долларов” и специально не просил помощи ни у государства, ни у каких-либо учреждений.

Дискуссии в комментариях под публикациями в аккаунте Евы не прекращаются с момента его запуска. Главная претензия критиков связана с тем, что авторы подают ужасы Холокоста недостаточно серьёзно и якобы неуместно используют хэштеги, стикеры и эмодзи. NYT нашла обвинения в “оскорблении интеллекта современных молодых людей”.

Часть комментаторов задалась вопросами о правдоподобности, например, тем, как Ева заряжала смартфон, если делала записи в дневнике ночами в лишённом электричества гетто. “Значение Холокоста снизили до бумеранга в Инстаграме”, — приводит The Washington Post слова одного из пользователей соцсети.

“Мы говорим о проявлении дурного тона. От „Историй Евы“ до съёмки селфи у ворот Освенцима — короткий путь”, — написал преподаватель гражданского права Юваль Мендельсон в колонке для издания Haaretz.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы