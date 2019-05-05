Автори "Історій Єви" у Instagram розповіли ЗМІ деталі створення проекту та дискусії навколо

“Пам’ять про Голокост за межами Ізраїлю стирається. І ми захотіли зробити щось розривне. Знайшли щоденник Єви і подумали: а що, якби замість ручки і паперу у неї був смартфон”, — згадав Кохаві в розмові з The New York Times.

“Історії Єви” — це три тижні зйомок в Україні (переважно у Львові) і 400 залучених у виробництво людей. Процесом керувала місцева команда. Автори дістали автентичні вантажівки, танки і мотоцикли, а також спеціальну камеру, яку актриса могла тримати як смартфон.

Бізнесмен з дочкою перечитав близько 30 щоденників, написаних підлітками під час війни, поки не натрапив на записи Єви. Саме в історії Хейман вони побачили “щось дуже сучасне і зрозуміле” людині сьогодні. В результаті Мати і Майя стали не тільки генеральними продюсерами, але і режисерами і сценаристами проекту.

Перед появою “Історій Єви” творці провели широку кампанію як на вулицях (наприклад, через білборди), так і в соціальних мережах. Більш того, проект особисто підтримав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, про нього розповів інстаграм-аккаунт Білого дому. Про новий профіль написали багато знаменитостей, у тому числі актриса Галь Гадот (“Чудо-жінка”) і стендап-комік Сара Сільверман.

הצטרפו לסטורי של אווה: https://t.co/5M4oP6g1ta pic.twitter.com/70WtBXcB5t

Як результат — ще до запуску профіль набрав більше 200 тисяч підписників. До моменту написання замітки, тобто через чотири доби після запуску, число підписників перевищило 1,1 мільйона.

За словами Кохаві, він вклав в некомерційний проект “менше ніж п’ять мільйонів доларів” і спеціально не просив допомоги ні у держави, ні у будь-яких установ.

Дискусії в коментарях під публікаціями в акаунті Єви не припиняються з моменту його запуску. Головна претензія критиків пов’язана з тим, що автори подають жахи Голокосту недостатньо серйозно і нібито недоречно використовують хештеги, стікери і емодзі. NYT знайшла звинувачення в “образі інтелекту сучасних молодих людей”.

Частина коментаторів задалася питаннями про правдоподібність, наприклад, тим, як Єва заряджала смартфон, якщо робила записи в щоденнику ночами в позбавленому електрики гетто. “Значення Голокосту знизили до бумеранга в Інстаграмі”, — наводить The Washington Post слова одного з користувачів соцмережі.

“Ми говоримо про прояв поганого тону. Від „Історій Єви“ до зйомки Селфі біля воріт Освенцима — короткий шлях”, — написав викладач цивільного права Юваль Мендельсон в колонці для видання Haaretz.