Автор дубля в ворота "Александрии" избран лучшим игроком тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 21-го тура, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий, опередивший нападающего "Шахтера" Мораеса и защитника "Динамо" Виталия Миколенко.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Кроме того отметим, что выигрыш в борьбе за лучшего тренера тура также одержал представитель "Десны" Александр Рябоконь.
Стоит напомнить
Украинский форвард забил второй гол за немецкий ФК "Нюрнберг".