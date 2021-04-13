Автора дублю у ворота “Олександрії” обрано найкращим гравцем туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21-го туру, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Десни” Андрій Тотовицький, який випередив нападника “Шахтаря” Мораеса й захисника “Динамо” Віталія Миколенка.
До складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Крім того відзначимо, що виграш у боротьбі за найкращого тренера туру також здобув представник “Десни” Олександр Рябоконь.
Варто нагадати
Український форвард забив другий гол за німецький ФК “Нюрнберг”.