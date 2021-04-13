Автора дублю у ворота “Олександрії” обрано найкращим гравцем туру УПЛ

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21-го туру, передає УНН з посиланням на сайт ліги.