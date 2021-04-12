Український форвард забив другий гол за німецький ФК “Нюрнберг”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У матчі 28-го туру другої німецької Бундесліги з футболу ФК “Нюрнберг” на виїзді зіграв внічию з “Вюрцбургер Кіккерс” (1:1), передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Шуранов вийшов в старті “Нюрнберга” і вже на 5-й хвилині зустрічі вивів команду вперед. На 62-й хвилині українець був замінений.
Варто відзначити, що це другий гол 19-річного Шуранова в восьми баталіях за першу команду “Нюрнберга”. Також в нинішньому сезоні він забив 10 голів за юнацькі команди Нюрнберга.
Крім того, “Нюрнберг” займає 13-е місце у другій Бундеслізі.
Доповнення
Шуранов народився в Німеччині, але має досвід виступів за юнацькі збірні України. У минулому році його викликали до молодіжної збірної України U-21.
Варто нагадати
Мати Тайсона підтвердила підписання контракту із бразильським клубом.