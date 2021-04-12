Український форвард забив другий гол за німецький ФК “Нюрнберг”

Деталі

Шуранов вийшов в старті “Нюрнберга” і вже на 5-й хвилині зустрічі вивів команду вперед. На 62-й хвилині українець був замінений.

Варто відзначити, що це другий гол 19-річного Шуранова в восьми баталіях за першу команду “Нюрнберга”. Також в нинішньому сезоні він забив 10 голів за юнацькі команди Нюрнберга.

Крім того, “Нюрнберг” займає 13-е місце у другій Бундеслізі.

Доповнення

Шуранов народився в Німеччині, але має досвід виступів за юнацькі збірні України. У минулому році його викликали до молодіжної збірної України U-21.

Варто нагадати

Мати Тайсона підтвердила підписання контракту із бразильським клубом.